年商1,900億円突破！株式会社MIRAIASU「買取ことちゃん」

記事ポイント 年商1,900億円突破のMIRAIASUが「感情に寄り添う買取」という独自スタイルを展開価格だけでない「安心感」を軸に、貴金属・宝飾品・時計の買取業界に新基準採用に「職場体験型」を導入し、入社後のミスマッチを減らす環境づくりを実現 年商1,900億円突破のMIRAIASUが「感情に寄り添う買取」という独自スタイルを展開価格だけでない「安心感」を軸に、貴金属・宝飾品・時計の買取業界に新基準採用に「職場体験型」を導入し、入社後のミスマッチを減らす環境づくりを実現

株式会社MIRAIASUは、貴金属買取事業「買取ことちゃん」を中心に年商1,900億円を突破した買取専門企業です。

「お品物の背景にある時間ごと丁寧に向き合う」という理念のもと、価格競争とは一線を画した「感情に寄り添う買取」スタイルで業界に新たな選択肢をもたらしています。

株式会社MIRAIASU「買取ことちゃん」

会社名：株式会社MIRAIASU本社：東京都台東区上野代表：波多野良太郎年商：1,900億円突破

MIRAIASUは、貴金属・宝飾品・時計の買取事業を核に、製錬・分析など多角的な事業を展開する企業です。

このたび年商1,900億円の突破を発表し、今後は全国への店舗展開を進めながらさらなる成長を目指しています。

「感情に寄り添う」買取という考え方

インターネットの普及によって買取価格の透明性が高まった現代、「どこで売っても同じ」という感覚を持つ人は少なくありません。

一方で、「雑に扱われた」「説明が分かりづらかった」といった不満の声も業界内に根強くあります。

MIRAIASUが重視するのは、価格以上に「安心して任せられるかどうか」という信頼の軸です。

買取店に持ち込まれるお品物には、大切な人から贈られた記憶や、長年連れ添ってきた時間が宿っています。

同社はその背景ごと丁寧に向き合うことを基本姿勢とし、接客の言葉遣い・査定時の説明・店舗の清潔感に至るまで「人の温度」を一貫して込めるスタイルを実践しています。

採用も「体験」から始まる

この理念は採用にも反映されており、履歴書や面接だけで合否を判断する従来型の採用とは異なるアプローチを採用しています。

MIRAIASUが導入する「職場体験型採用」では、応募者が実際の店舗で空気感やお客様との距離感、仕事のリアルを体験したうえで入社を判断できます。

同社が求めるのは特別なスキルや資格ではなく、「丁寧に物事を扱えるか」「相手の気持ちを想像できるか」「安心感を与えられるか」という人としての姿勢です。

入社後のミスマッチを減らし、長く安心して働ける環境づくりを実現しています。

MIRAIASUは規模の拡大よりも「一人ひとりのお客様との信頼」を積み重ねることを企業価値の根幹と位置づけています。

年商1,900億円という実績を背景に、全国どの地域でも「ここなら安心できる」と感じてもらえる存在を目指した店舗展開が進んでいます。

感情に寄り添う買取スタイルと職場体験型採用という2つの独自の取り組みが、MIRAIASUの成長を支える柱となっています。

MIRAIASUの紹介でした。

よくある質問

Q. MIRAIASUの「感情に寄り添う買取」とはどのような取り組みですか？

A. お品物の価値だけでなく、その背景にある持ち主の時間や想いも含めて丁寧に向き合う買取スタイルです。接客の言葉遣い・査定の説明・店舗の清潔感に至るまで「人の温度」を込めることを徹底し、「安心して任せられる」と感じてもらえる環境を整えています。

Q. 職場体験型採用とはどのような採用方法ですか？

A. 履歴書や面接だけで判断する従来型とは異なり、実際の店舗で空気感・お客様との距離感・仕事のリアルを体験したうえで入社を決められる採用方式です。入社後のミスマッチを減らし、長く安心して働ける環境づくりを目的としています。

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