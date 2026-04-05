◇パ・リーグオリックス―日本ハム（2026年4月5日エスコンフィールド）来日初登板初先発に臨んだオリックスの新助っ人・ショーン・ジェリー投手（28）は、6回6安打2失点で降板。力投も、初勝利は次回にお預けとなった。身長2メートル13を誇る大型右腕は、長い腕を生かしたスリークオーター気味の投球フォームで強打の日本ハム打線と真っ向勝負。直球にツーシーム、スライダー、チェンジアップを織り交ぜて5回まで長打を