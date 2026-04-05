[4.4 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第9節](NACK)※14:00開始主審:野堀桂佑<出場メンバー>[RB大宮アルディージャ]先発GK 24 トム・グローバーDF 3 加藤聖DF 34 村上陽介DF 37 関口凱心DF 88 西尾隆矢MF 7 小島幹敏MF 14 泉柊椰MF 15 中山昂大MF 20 日高元MF 45 山本桜大FW 90 オリオラ・サンデー控えGK 1 笠原昂史DF 5 ガブリエウDF 22 茂木力也DF 33 和田拓也MF 6 石川俊輝MF 17 神田泰斗MF 27 松井匠FW 11 カプリーニFW 23