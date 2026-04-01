サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネットで瞬時に着脱できるL字型設計で、8K/60Hz・48Gbpsの高速伝送と省スペース配線を両立するHDMIアダプタ「500-HD035ML(左向き)」、「500-HD035MR(右向き)」を発売した。■抜き差しのストレスを解消HDMIケーブルの抜き差しが固くて大変、ポートの位置が分かりづらいといった悩みを解消する。本製品を使えば、面倒な抜き差し作業から解放され、接続の