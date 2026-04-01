近づけるだけで接続！配線ストレスを解消する磁力HDMIコネクタ
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、マグネットで瞬時に着脱できるL字型設計で、8K/60Hz・48Gbpsの高速伝送と省スペース配線を両立するHDMIアダプタ「500-HD035ML(左向き)」、「500-HD035MR(右向き)」を発売した。
■抜き差しのストレスを解消
HDMIケーブルの抜き差しが固くて大変、ポートの位置が分かりづらいといった悩みを解消する。本製品を使えば、面倒な抜き差し作業から解放され、接続の手間を大幅に軽減。特にテレビ裏など見えにくい場所でも、スムーズかつ快適に接続できる環境を実現する。
■8K対応の圧倒的高画質
最大8K/60Hz、48Gbpsの高速伝送に対応し、最新の高精細映像を余すことなく楽しめる。HDRやHDCP2.3にも対応しているため、動画配信サービスやゲームコンテンツも高品質で再生可能。映像も音声も妥協しない、本格志向のユーザーにも応えるスペックだ。
■狭い場所でもスマート配線
左向きのL字型設計により、テレビ裏や壁際などの限られたスペースでもスムーズに配線できる。ケーブルの折れ曲がりを防ぎながら、見た目もすっきり。壁掛けテレビやスタンド使用時でも干渉を防ぎ、設置の自由度を大きく向上させる。
■機器を守るやさしい設計
頻繁な抜き差しによるHDMI端子の摩耗や劣化を防ぐため、本製品が機器側のポートを保護する。さらに金メッキプラグを採用し、接触抵抗を低減。長期間使用しても画質や音質の劣化を抑え、大切な機器をしっかり守る。
■幅広い機器に対応する万能性
テレビ、PC、ゲーム機、サウンドバー、プロジェクターなど、多様な機器に対応。eARCやARCにも対応しているため、音響機器との接続にも最適だ。LED表示付きで通電状況も一目で確認でき、日常使いから本格的なAV環境まで幅広く活躍する。
■製品仕様
■マグネットで瞬時に着脱できるL字型設計で、8K/60Hz・48Gbpsの高速伝送と省スペース配線を両立するHDMIアダプタ「500-HD035ML(左向き)」
■ITライフハック
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・Chromebookの認証とUSB-IF認証の両方を取得！高い信頼性と安全性を備えたAC充電器
■抜き差しのストレスを解消
HDMIケーブルの抜き差しが固くて大変、ポートの位置が分かりづらいといった悩みを解消する。本製品を使えば、面倒な抜き差し作業から解放され、接続の手間を大幅に軽減。特にテレビ裏など見えにくい場所でも、スムーズかつ快適に接続できる環境を実現する。
■8K対応の圧倒的高画質
最大8K/60Hz、48Gbpsの高速伝送に対応し、最新の高精細映像を余すことなく楽しめる。HDRやHDCP2.3にも対応しているため、動画配信サービスやゲームコンテンツも高品質で再生可能。映像も音声も妥協しない、本格志向のユーザーにも応えるスペックだ。
■狭い場所でもスマート配線
左向きのL字型設計により、テレビ裏や壁際などの限られたスペースでもスムーズに配線できる。ケーブルの折れ曲がりを防ぎながら、見た目もすっきり。壁掛けテレビやスタンド使用時でも干渉を防ぎ、設置の自由度を大きく向上させる。
■機器を守るやさしい設計
頻繁な抜き差しによるHDMI端子の摩耗や劣化を防ぐため、本製品が機器側のポートを保護する。さらに金メッキプラグを採用し、接触抵抗を低減。長期間使用しても画質や音質の劣化を抑え、大切な機器をしっかり守る。
■幅広い機器に対応する万能性
テレビ、PC、ゲーム機、サウンドバー、プロジェクターなど、多様な機器に対応。eARCやARCにも対応しているため、音響機器との接続にも最適だ。LED表示付きで通電状況も一目で確認でき、日常使いから本格的なAV環境まで幅広く活躍する。
■製品仕様
■マグネットで瞬時に着脱できるL字型設計で、8K/60Hz・48Gbpsの高速伝送と省スペース配線を両立するHDMIアダプタ「500-HD035ML(左向き)」
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