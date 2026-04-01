【週刊少年マガジン 2026年18号】 4月1日発売 価格：400円 書影はAmazonの商品ページより 講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年18号」を本日4月1日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙と巻頭カラーには、4月11日よりTVアニメの放送が開始される「よわよわ先生」が登場し、アニメ放送を盛り上げる4大企画も実施され