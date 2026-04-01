レクサス新型「最高峰ミニバン」発売！レクサスが誇る最高峰ミニバン「LM」が進化を遂げ、2026年4月1日より改良モデルが発売されました。今回のアップデートでは、レクサスが掲げる「Always On（常に進化し続ける）」という思想を体現するように、乗る人すべてが心からリラックスできる上質な空間づくりが徹底されています。【画像】超カッコいい！これがレクサスの「最高峰ミニバン」です！（30枚以上）LMは、運転手付きの