レクサス新型「最高峰ミニバン」発売！

レクサスが誇る最高峰ミニバン「LM」が進化を遂げ、2026年4月1日より改良モデルが発売されました。

今回のアップデートでは、レクサスが掲げる「Always On（常に進化し続ける）」という思想を体現するように、乗る人すべてが心からリラックスできる上質な空間づくりが徹底されています。

【画像】超カッコいい！これがレクサスの「最高峰ミニバン」です！（30枚以上）

LMは、運転手付きの高級車（ショーファードリブン）としての需要に応えるべく、2020年に初代が誕生。2023年に登場した2代目（現行モデル）からは日本国内での展開も始まり、「ラグジュアリームーバー」というその名の通り、単なる移動手段を超えた、まさに成功者にふさわしい圧倒的な存在感と居住空間、そして素直で正確な操縦性を両立させてきました。

走行性能の要となるパワートレインには、引き続き2.4リッター直列4気筒ターボエンジンをベースにしたハイブリッドシステムが採用されています。これに「Direct Shift-6AT」のトランスミッションとAWD（全輪駆動）を組み合わせることで、余裕のある走りを実現しています。

今回の一部改良で特に注目したいのは、細やかな配慮が光るおもてなしの演出です。2列シート4人乗り仕様の「EXECUTIVE」には、新たに「スライドドアウェルカムイルミネーション」を導入。ドアを開けた瞬間に動きのある光が路面を照らし、まるで優しく招き入れられるような演出が施されています。これは足元の安全を確保するだけでなく、乗る人への敬意を込めたレクサスらしい心遣いといえるでしょう。

また、車内での快適性を左右する装備もアップデートされました。冷蔵庫内には、柔軟性と弾力性に優れた素材のホルダーを新たに採用。波型の仕切りにすることで、大きさの異なるボトルをしっかりと保持できるようになり、走行中にボトル同士がぶつかって音が鳴るのを防ぐなど、利便性と静粛性の両面が向上しました。

さらに、センターコンソールのUSB Type-C端子の出力が最大60Wまで引き上げられた点も見逃せません。これにより、ノートPCでの作業やタブレットでの動画視聴がよりスムーズに行えるようになり、ビジネスからプライベートまで、多忙を極める成功者のあらゆるシーンを支える環境を整えました。

走行中の「静かさ」へのこだわりも、さらに一歩深まりました。EXECUTIVEと3列シート6人乗り仕様の「version L」の両モデルにおいて、タイヤのトレッドパターンが見直され、路面からのノイズをこれまで以上に抑え込むことで、車内はより穏やかで自然体になれる空間へと磨き上げられています。

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価格（消費税込）は、version Lが1520万円、EXECUTIVEが2030万円です。今回の一部改良に伴い、価格が従来モデルより20万円アップしました。