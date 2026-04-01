【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：46,341.51 △1,125.37（3/31）NASDAQ：21,590.63 △795.99（3/31） 1.概況 米国とイランの軍事衝突が終結に向かうとの観測が浮上し、米国市場は主要3指数が揃って大幅反発となりました。まだ不透明感が残るものの、軍事衝突の終結期待が景気敏感株やハイテク株への買い材料となりました。ダウ平均は325ドル高の45,541ドルで取引を開始しました。序盤は一進一