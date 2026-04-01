G1へと昇格して迎えた“第1回”（記録上は第61回）大阪杯。JRAのみならず、阪神競馬場関係者、阪神馬主協会などは、かなりの緊張感を持ってレースを迎えたはずだ。新装1年目の一戦が盛り上がりに欠けたものになっては面目が立たない。そんな不安を吹き飛ばしたのがキタサンブラックだった。最も絵になる男、武豊騎手を背にしての快勝。北島三郎オーナー（名義は大野商事）は自身のヒット曲「まつり」こそ歌わなかったが、武豊