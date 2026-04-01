現地３月31日、森保一監督が率いる日本代表は、国際親善試合でイングランド代表とウェンブリー・スタジアムで対戦している。FIFAランキング19位の森保ジャパンが、同４位のイングランドと相まみえる大注目の一戦で、日本は23分に三笘薫の得点で先制。その後はイングランドに押し込まれる時間帯が続いている。そのなかで別格の存在感を示しているのが、３−４−２−１のダブルボランチの一角に入った佐野海舟だ。中盤で相手か