元乃木坂46で女優の生駒里奈（30）が所属事務所「A.M.Entertainment」を退所し、「株式会社CRG」に所属することを1日、自身のSNSで発表した。また、「A.M.Entertainment」とは業務提携となることも報告した。生駒は「皆さまへお知らせです！新年度からもよろしくお願いいたします」と伝えるとともに、文書の画像を投稿。文書には「株式会社A.M.Entertainmentを退所し、本日より株式会社CRGに所属する事になりました」と発表し