◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神・佐藤輝明内野手（27）が3月31日、「チャンピオンユニホーム」を着用して臨んだホーム開幕・DeNA戦（京セラドーム）で、2安打1打点と輝いた。キャップや左袖に球団のリーグ優勝回数を象徴する「7つの星」をあしらった金色の戦闘服を身にまとい、昨季の同僚、DeNA先発・デュプランティエから初回に決勝の二塁打。3試合連続マルチ安打、打率・375と開幕早々絶好