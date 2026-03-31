●バークシャー傘下が東京海上HDの株式取得米投資会社のバークシャー・ハザウェイ傘下のナショナル・インデムニティが、損保大手・東京海上の発行済み株式の2.49%を取得したと発表した。【こちらも】NTTとの連携で存在感を増すスカパーJSATHDバークシャーは、2026年1月から長年率いてきたウォーレン・バフェット氏が退き、グレッグ・アベル氏が最高経営責任者として指揮を執っている。発表を受けて、東京海上株は連日ストッ