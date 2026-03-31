◇セ・リーグ阪神4―1DeNA（2026年3月31日京セラドーム）阪神の木浪聖也内野手（31）が31日のDeNA戦（京セラドーム）で「7番・遊撃」に入って今季初スタメン。3打席立ち、1安打2四球と全打席で出塁して存在感を示した。「準備はいつも通りできていましたし、四球2個取れたことは良かったと思います」2回1死での初打席は四球を選んで出塁。5回先頭ではフルカウントから低めのボール球を見極め、この日2個目の四球をも