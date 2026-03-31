「ヤクルト８−３広島」（３１日、神宮球場）ヤクルトが３年ぶりの開幕４連勝で単独首位に浮上した。今季から池山監督が指揮を執るが、新人監督の開幕４連勝は１９９９年（若松勉監督）以来２７年ぶりの快挙。復活したつば九郎を祝福する今季の神宮１勝目になった。二回に執念で１点をもぎ取って先制した。２死一塁から一走・岩田が二盗に成功し好機が広がる。続く伊藤の当たりは打ち取られた遊ゴロ。伊藤は全力疾走し、ヘッ