本格的なおいしさをサッと手軽に おうち飲みにぜひ作って欲しいのが「豚串」です。豚バラで作るので火の通りがよく、手軽に用意できますよ。コク旨やさっぱり味など、バリエレシピ5選です。 ビールが進むコク旨美味口に広がるさっぱり風味クレイジーソルトの味わいミニトマトがジューシーカリカリ食感で居酒屋気分自宅が居酒屋の雰囲気に大変身！ 今回の「豚串」レシピなら、まさにお店で味わえるようなおいしさを用意できます