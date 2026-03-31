3月24日、お笑いトリオのトンツカタンが解散を発表した。結成から14年経ったものの、無念の解散となった。お抹茶、櫻田佑、森本晋太郎それぞれがピン芸人として活動しており、解散後も3人とも芸人を続ける予定だという。「この発表について、3月27日放送のニッポン放送系のラジオ番組『霜降り明星のオールナイトニッポン』にて、霜降り明星の粗品さんが言及しました。トンツカタンの3人は、3月2日の『バナナマンのしらバナ！』