球団公式Xが投稿した村上からのメッセージヤクルトは31日、神宮球場で広島と対戦した。チームはホワイトソックスに移籍した村上宗隆内野手からの直筆メッセージを公式X（旧ツイッター）に公開。ファンは「最高」と感動している。球団は本拠地開幕戦となったこの日の午後6時8分、公式Xにヤクルト時代の村上がガッツポーズで吠えている写真を公開。そこには吹き出しで「勝て!!」の文字と村上のサインが記されていた。この写真