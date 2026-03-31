オランダのNECで躍動する日本代表MF佐野航大は、欧州の移籍市場で注目を浴びている。成立はしなかったものの、今冬にはエールディビジの名門アヤックスやプレミアリーグのノッティンガム・フォレストからオファーが取り沙汰され、クラブ関係者も認めていた。31日のイングランド戦でインパクトを残せば、興味を持つプレミアリーグのクラブは確実に増えるだろう。フォレストも再獲得に動く可能性もある。というのも、フォレス