DeNAの藤浪晋太郎投手(31)が母校・大阪桐蔭（桐蔭）の選抜優勝を祝福した。球団を通じ「このたびのセンバツ優勝、誠におめでとうございます。“最近桐蔭勝ってないね”、“桐蔭の時代は…”などの声を、久しぶりの優勝という形で吹き飛ばしてくれました」とユーモアを交えて“らしく”祝福。「勝ったことよりも、負けたことに注目される――。そんな重圧の中、桐蔭らしい“粘り”の野球で、改めてその強さを証明した選手、ス