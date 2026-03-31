「中日−巨人」（３１日、バンテリンドーム）試合が中盤にさしかかってもドーム内がもやがかかったような状態で、ＳＮＳ上で話題になった。テレビ中継では四回の巨人の攻撃時もドーム内が雨天か霧が出ているかのように白く見え「何故曇ってる？」「なんで煙ってるの？オープニングセレモニーのスモークかなんか」「バンテリンドーム曇ってね？画面真っ白」「霧かかってる？」「ドームで霧出てるの？」などとコメントが寄せら