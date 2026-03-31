●ネットイヤー [東証Ｇ] 東証は4月7日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 ●駅探 [東証Ｇ] 東証は4月7日付で東証スタンダードに市場区分を変更する。 [2026年3月31日] 株探ニュース