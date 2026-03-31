開幕4試合を終え15打数3安打、打率.200と、特別好調とは言えない。だが、得点圏打率に目を向けると6打数3安打、1本塁打、5打点と抜群の勝負強さにうつる。これが今季、ロサンゼルス・ドジャースの3番を任されているムーキー・ベッツだ。「昨季のシーズン出だしは最悪でした。日本でシカゴ・カブスとの開幕戦を迎えたド軍でしたが、ベッツはインフルエンザにかかり、試合前に一人帰国。体調はなかなか回復に向かわず、体調は7kgも