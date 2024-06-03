宮内庁は3日午後上皇后美智子さまが新型コロナウイルスに感染されことを発表しました。宮内庁によりますと、美智子さまは昨日から咳の症状があり、けさ喉に違和感があったためPCR検査を行った結果、陽性と確認されたということです。宮内庁は「非常に軽症」と説明していて、当面お住まいの仙洞御所で療養されるということです。一方、90歳の上皇さまには今のところ症状はなく、PCR検査の結果も陰性だということです。