女優の満島ひかりが3月30日にInstagramを更新し、再婚と妊娠を報告した。満島は《浅野啓介さんと満島ひかりは先ほど婚姻届を提出し結婚いたしました》《お腹の中には新しい命が宿っております》《いまは心身の健康をいちばんに幸せや奇跡を感じる日々を過ごしています》などと記された文章をアップ。2人の直筆署名も添えられた。「お相手の浅野さんは、米ニューヨークと東京を拠点にモデル・写真家として活躍されている方