南西諸島への輸送力向上などを目的に発足した「自衛隊海上輸送群」で新たに２隻の輸送艦が就役しました。 今回、就役したのは小型輸送艦「あまつそら」と「あおぞら」の２隻です。 ２隻が所属する「自衛隊海上輸送群」は、南西諸島への輸送力の向上や防衛力の強化などを目指し去年３月に発足した陸・海・空の自衛隊による共同部隊です。 呉基地に司令部を置き、陸上自衛隊の隊員が中心となって輸送艦を運用します。 吉田真次防