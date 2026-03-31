31日の東京外国為替市場の円相場は、1ドル＝159円台後半で取引された。午後5時現在は前日比15銭円高ドル安の1ドル＝159円62〜64銭。ユーロは58銭円高ユーロ安の1ユーロ＝183円12〜16銭。中東情勢の混乱で原油価格の高騰が続くとの見方から「有事のドル買い」が先行した。片山さつき財務相が閣議後記者会見で「原油先物市場だけではなく、為替市場も非常に投機的になっている」と述べたことで、為替介入が意識され、円を買い