企業内弁護士（インハウスロイヤー）から大手法律事務所、そして独立へ。一般的なキャリアパスとは逆の道を歩んだ田浦一氏（BUSINESS LAWYERS AWARD 2025 次世代選抜、主催：弁護士ドットコム）は、ヤフーでの現場経験とアンダーソン・毛利・友常法律事務所での専門性を掛け合わせ、2025年に新事務所を設立した。変化を恐れず挑戦を続ける「逆流キャリア」の軌跡を聞いた。●インハウスで学んだ事業理解の重要性司法修習を終えて弁