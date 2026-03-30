秋田県秋田市にある「ANAクラウンプラザホテル秋田」の12階「スカイグリルブッフェレストラン空桜SORA」では、ランチフェア「ととのえる、ナチュラルフレーバーランチブッフェ」と、ディナーフェア「Prime Gril ＆ Roast Nights Buffet(プライム グリル＆ローストナイトブッフェ)」を5月10日(日)まで開催している。4月1日(水)からは「桜」をテーマにした豊富なスイーツが登場する。さらに、ゴールデンウイーク限定で端午の節句にち