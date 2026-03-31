オーディション番組「ラップスタア誕生2023」に最年少の16歳で出演して注目を集めたLOM。現在勢いに乗る新進気鋭のラッパーが、2026年に入り、「YOU」と「HIGHWAY」という2枚のシングルをリリースした。両曲とも弱冠二十歳の青年の青春の輝きが刻印された瑞々しいラヴ・ソングだ。LOMとはまず何者なのだろうか？彼は2005年、茨城県土浦市に生まれている。幼少期から父親の弾き語りが身近にあり、ロックに親しみ、ヒップホップ／