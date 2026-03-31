お笑いコンビ「ハイヒール」モモコの夫・小林政仁さんが30日、自身のアメブロを更新。長男・仁一郎さんの結婚披露宴についてつづった。【映像】「女優さんみたい」と話題・長男妻とハイヒール・モモコの家族ショット小林さんは「長男仁一郎の披露宴の 豪華すぎる 凄いステージ」と切り出し、帝国ホテルの豪華な披露宴会場の写真を複数枚披露。「両サイドにうす紫のラベンダーが」とたくさんの花で華やかな装飾が施された様子も