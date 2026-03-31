【モデルプレス＝2026/03/31】俳優の青木伸輔が、31日までに自身のInstagramを更新。29日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜）について明かした。＜※ネタバレあり＞【写真】「リブート」“相関図にいない人物”演じたイケメン俳優◆鈴木亮平主演「リブート」妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、