30日（月）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のリガーレ仙台は、4月4日（土）に開催されるイベント「Well-Being Challenge おおがわら」への参加を発表した。クラブ公式SNSが伝えている。 同イベントは地域参加型の取り組みで、選手とともにソフトバレーボールを使用した体験が行われる予定となっている。 開催時間は10:00から11:30まで。会場はヒルズはねっこアリーナで行われ、当日は三好