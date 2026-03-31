広栄化学は後場に下げ幅を拡大している。きょう午後１時ごろ、２６年３月期の単独業績予想を修正したと発表した。売上高予想を前回予想の１８０億円から１７０億円（前期比１５．１％減）、最終損益予想を３０００万円の黒字から５４億円の赤字（前期は２億８８００万円の黒字）に引き下げており、最終赤字への転落を嫌気した売りが出ている。なお、営業利益予想は据え置いた。 売上高は有機金属触媒の販売などが前回予想を