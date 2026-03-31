女優の堀内敬子（54）が31日、自身のインスタグラムを更新。介護中の母親が施設に入所したことへの思いを明かした。堀内は「撮影をみんなで頑張っております」と書き出し、「お休みに、母に桜を見せに」と、車椅子の母と桜を楽しむ写真をアップした。母親については「昨年末に、近所の施設に入所しました。車椅子になってしまい、家でのトイレへの誘導が難しくなってしまいました」とし、「バリアフリーの大切さを自分の事の