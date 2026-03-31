マスクを死守するチワワの姿が、SNSで話題となっている。【映像】チワワがマスクを死守する様子（複数カット）「寝るよ」というと猛ダッシュで布団に向かうほど寝るのが大好きなチワワのてんくん（6）。ただ、睡眠中も 気が休まらないときがある。「てんの前通ったら寝てたのに起きてマスク守ってる、大丈夫食べないよ」という投稿とともに、不織布マスクを抱えるてんくんの姿が…。