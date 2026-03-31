リスク回避ムード緩和トランプが戦争終結示唆、ホルムズ海峡閉鎖でも トランプ米大統領は、ホルムズ海峡が閉鎖されたままの状態であってもイランに対する軍事作戦を終了させる用意があると側近に伝えたという。WSJが報じている。 トランプ報道を受けリスク回避ムードが緩和しており、円とドルが下落。時間外で米株は急反発し、NY金は上昇に転じている。ドル円は一時159.97円まで上昇後、ドル売りに押され159.7