Image: ProgressiveMind こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。洗面台に置かれた道具には、その人の美意識がさりげなく表れるものです。毎朝手に取るシェーバーを、機能と質感の両面から選び直してみませんか。「APEX」は、そんな大人の身だしなみにちょうどいい精密1枚刃です。こちらの1枚刃シェーバーのプロジェクトが間もなく終了に。今回は、お