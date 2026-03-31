男女のコミュニケーションにおいて、その人が発する香りはとても重要なものです。では、女性は、どんな香りがする男性を魅力的だと感じるのでしょうか。そこで、『オトメスゴレン』女性読者への調査をもとに、「『魅力的！』と感じさせる男性の香り」を紹介します。【１】入浴シーンを想像させる「かすかなシャンプーの残り香」「香りから家庭的な一面が感じられて、ドキドキしちゃう」（２０代女性）、「お風呂で髪を洗ってるとこ