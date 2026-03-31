堺雅人が主演を務める日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送されることが決定した。前作の大ヒットを受けた新章は、同枠では異例となる2クール連続放送で展開され、再び予測不能な物語が描かれる。【写真あり】続投嬉しい！『VIVANT』公式が新カット公開物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複