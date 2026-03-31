堺雅人主演『VIVANT』続編が7月開始 異例の2クールで新章突入
堺雅人が主演を務める日曜劇場『VIVANT』の続編が、2026年7月から放送されることが決定した。前作の大ヒットを受けた新章は、同枠では異例となる2クール連続放送で展開され、再び予測不能な物語が描かれる。
【写真あり】続投嬉しい！『VIVANT』公式が新カット公開
物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が明らかになっていく。
放送決定にあわせて公開された記念ムービー「VIVANT NEXT TO YOU」は、「今、日本で暮らす、すべての人へ――」というメッセージのもと、平穏な日常と、それを裏で支える自衛隊の非公認組織「別班」の存在を対比して描いた内容となっている。何気ない日常のすぐ隣に彼らがいるかもしれないという想像を喚起し、新章への導入としての役割を担う。
主演の堺雅人は「7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです」と喜びを語り、「2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）」とユーモアを交えてコメント。続編については「乃木が別班であると分かっていて、より主体的に動く展開になる」と説明し、「前作で終わったと思った謎がまだ終わっていなかった」と手応えを明かした。
さらに「同じようなワクワク、ドキドキを視聴者にも体験してほしい」と語り、「前作を見ていただいたほうが、続編への流れがより強くなる」と呼びかけた。続編では過去の伏線が回収される場面も多く、「『あのシーンはそういうことだったのか！』という答え合わせや謎解きもたくさんある」と見どころを強調している。
なお、2023年に放送された前作『VIVANT』は、無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。配信期間は3月22日から4月18日までで、各話ごとに公開期間が異なる。
新章『VIVANT』は7月スタート、毎週日曜午後9時から放送予定。前作を上回るスケールで描かれる“次なる任務”に注目が集まる。
【写真あり】続投嬉しい！『VIVANT』公式が新カット公開
物語は、前作ラストで主人公・乃木憂助の前に“赤い饅頭”が置かれた直後から始まる。新章ではアゼルバイジャンでの大規模ロケも敢行され、これまでの謎がさらに複雑に絡み合いながら、乃木たちの新たな任務が明らかになっていく。
主演の堺雅人は「7月スタートが決定し、ようやくこの日が来たかという想いです」と喜びを語り、「2クール放送ということで、どうりで台本が重いと思いましたよ（笑）」とユーモアを交えてコメント。続編については「乃木が別班であると分かっていて、より主体的に動く展開になる」と説明し、「前作で終わったと思った謎がまだ終わっていなかった」と手応えを明かした。
さらに「同じようなワクワク、ドキドキを視聴者にも体験してほしい」と語り、「前作を見ていただいたほうが、続編への流れがより強くなる」と呼びかけた。続編では過去の伏線が回収される場面も多く、「『あのシーンはそういうことだったのか！』という答え合わせや謎解きもたくさんある」と見どころを強調している。
なお、2023年に放送された前作『VIVANT』は、無料動画配信サービス「TVer」「TBS FREE」で期間限定配信中。配信期間は3月22日から4月18日までで、各話ごとに公開期間が異なる。
新章『VIVANT』は7月スタート、毎週日曜午後9時から放送予定。前作を上回るスケールで描かれる“次なる任務”に注目が集まる。