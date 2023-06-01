タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が30日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！春の4時間スペシャル」（後7・00）に生出演。大ヒット曲「とくべチュ、して」と新曲「劇薬中毒」の2曲を披露しファンを沸かせた。「とくべチュ、して」を歌う際には、センターを務める佐々木舞香が冒頭のセリフを「とくべチュ、しよ」に言い換えるこの日だけの特別バージョンを披露。ネット上で大きな反響を呼ん