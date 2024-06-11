タレントの指原莉乃（33）がプロデュースする女性アイドルグループ「＝LOVE」が30日、TBS系「CDTVライブ！ライブ！春の4時間スペシャル」（後7・00）に生出演。大ヒット曲「とくべチュ、して」と新曲「劇薬中毒」の2曲を披露しファンを沸かせた。

「とくべチュ、して」を歌う際には、センターを務める佐々木舞香が冒頭のセリフを「とくべチュ、しよ」に言い換えるこの日だけの特別バージョンを披露。ネット上で大きな反響を呼んだ。

また「劇薬中毒」ではミュージックビデオ（MV）でも着用している“研究員風”の衣装を着用。曲の最後には、佐々木が“りんご”をかじるポーズから、それを野口衣織にも食べさせ、佐々木のカメラ目線で楽曲が終わるという、メンバー考案の“意味深”な特別演出も披露した。

この演出に、ネット上には「すごく印象的でしびれました」「劇薬リンゴの繋がりも素敵」「舞台かミュージカルすぎてほんとにすごい。演技やばい」など、ファンの盛り上がる声が集まった。

＝LOVEは現在、史上最大動員数となる8周年ツアー「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」を開催中で、4月18、19日には横浜スタジアムでのツアーファイナル公演を控えている。さらに6月20、21日には、MUFGスタジアム（国立競技場）で2日間で約12万人を動員予定の大規模ライブの開催も発表されている。