イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督が30日、ロンドン市内で日本代表戦(31日・ウェンブリー)の前日会見に出席し、「良い対戦だと思う。日本のチームが好きだし、日本の文化も好きだ。日本代表と対戦できるのは光栄なこと」と印象を述べた。トゥヘル監督はクラブチームを指揮した時代から多弁家として知られる名将。日本代表についても入念な分析を行っているようで、試合を前に数多くの所感を口にした。イングランド代表