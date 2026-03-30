29日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のAstemoリヴァーレ茨城は、同日にひたちなか市総合運動公園総合体育館で開催されたSVリーグ女子第21節GAME2の大阪マーヴェラス戦に2,716名が来場し、クラブ史上最多入場者数を更新したことを、クラブ公式SNSで発表した。 Astemoにとって今シーズン最後のホームゲームとなるこの試合では、前節を終えた時点で10位のAstemoが4