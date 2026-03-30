フィンエアーは、4機のリースに関する意向表明書に署名した。エンブラエルE190型機とATR72-600型機を各2機、計4機を導入する。今夏から秋にかけて、地域路線を担うノルディックリージョナルエアラインズ（Nordic Regional Airlines／Norra）が運航する機材に加わる。クリスティン・ロヴェリ最高収益責任者（CRO）は、「「これらの航空機は、当社の運航スケジュールの信頼性をさらに高め、機材運用の柔軟性を向上させるでしょう」と