資料：岡山県空撮 帝国データバンク岡山支店のまとめによると、2025年、県外から岡山県に本社移転(機能の移転も含む)した企業は16社でした。転出は9社で、2年連続で転入超過(+7社)であることが分かりました。 近年は、M&Aで本社機能を親会社に集約するケースも増えていて、2025年も同様のケースが転入・転出の両方にあるということです。 転入した16社を業種別でみると、サービス業(5社)が