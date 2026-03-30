(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 昨年7月から劇場公開中の『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』が、公開255日間で興行収入400億円を突破した。日本映画として、国内興収で400億を記録するのは『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に続き、史上2作目。 興行成績 2025年7月18日(金)～2026年3月29日(日)、255日間興行成績合計 観客動員2,734万5,654人、興行収入400億2,394万3,700円 ※100