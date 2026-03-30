嵐の公式Instagramが、「ThrowBack ARASHI」として2015年5月13日リリースの「青空の下、キミのとなり」のジャケット写真を公開した。 【写真】嵐「青空の下、キミのとなり」ジャケ写 【動画】嵐「青空の下、キミのとなり」MV ■嵐が「青空の下、キミのとなり」ジャケ写を再公開 「青空の下、キミのとなり」は、相葉雅紀が主演を務めた月9ドラマ『ようこそ、わが家へ』（フジテレビ系）の主題歌。 公開された3枚の写真に